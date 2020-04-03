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Німеччина хоче частково закрити кордон ще для 4 сусідів

П'ятниця, 3 квітня 2020, 16:18
Німеччина хоче частково закрити кордон ще для 4 сусідів

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер хоче посилити контроль на кордоні з Польщею, Чехією, Бельгією та Нідерландами. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Der Spiegel. 

За його інформацією, уряд повинен обговорити нові пропозиції в понеділок. Очікується, що дозвіл на в’їзд матимуть лише громадяни із поважними причинами. Наприклад, ті, хто працюють у прикордонній зоні. 

Подібні обмеження вже діють з 16 березня для мандрівників з Австрії, Франції, Швейцарії, Люксембургу та Данії. За даними німецького МВС, близько 60 тисячам мандрівників із цих країн відмовили у в’їзді через неспроможність довести необхідну мету поїздки.

Згідно з повідомленням, глава МВС також хоче зобов’язати всіх, хто прибуває до країни авіарейсами, відбувати карантин.

Сьогодні до Німеччини щодня прибуває 20 тисяч людей з третіх країн, які, за даними МВС, можуть поширювати коронавірус в країні.

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Теми: НімеччинаCovid-2019коронавірускордонкарантин
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