Прем'єр Британії залишається в ізоляції з легкими симптомами коронавірусу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон заявив у опублікованому в Twitter відеозверненні.

"Хоча я почуваю себе краще і я провів сім днів ізоляції, на жаль, у мене все ж є один із симптомів, незначний симптом, у мене все ще температура, тому згідно з рекомендаціями уряду я повинен продовжувати самоізоляцію поки симптом не зникне", - сказав Джонсон.

Тиждень тому Джонсон оголосив, що його тест показав позитивний результат на коронавірус і він перебуватиме в ізоляції на Даунінг-стріт.

Раніше тиждень в ізоляції провів принц Чарльз, у якого також був позитивний тест на коронавірус. Після семи днів він вийшов з карантину у цього тижня навіть відвідував публічні події.

Минулого тижня також стало відомо про те, що коронавірусом заразився міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.