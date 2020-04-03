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Прем'єр Британії залишається в ізоляції з легкими симптомами коронавірусу

П'ятниця, 3 квітня 2020, 16:35

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон заявив у опублікованому в Twitter відеозверненні.

"Хоча я почуваю себе краще і я провів сім днів ізоляції, на жаль, у мене все ж є один із симптомів, незначний симптом, у мене все ще температура, тому згідно з рекомендаціями уряду я повинен продовжувати самоізоляцію поки симптом не зникне", - сказав Джонсон.

Тиждень тому Джонсон оголосив, що його тест показав позитивний результат на коронавірус і він перебуватиме в ізоляції на Даунінг-стріт.

Раніше тиждень в ізоляції провів принц Чарльз, у якого також був позитивний тест на коронавірус. Після семи днів він вийшов з карантину у цього тижня навіть відвідував публічні події.

Минулого тижня також стало відомо про те, що коронавірусом заразився міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

Теми: Велика Британіякоронавірус
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