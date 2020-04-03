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На Дніпропетровщині зафіксували ще 2 випадки COVID-19

П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:04
На Дніпропетровщині зафіксували ще 2 випадки COVID-19

У Дніпропетровській області зафіксували ще два випадки коронавірусу, таким чином кількість інфікованих у регіоні зросла до 14, двоє людей уже подолали недугу.

Джерело: сайт Дніпропетровської обладміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра Бондаренка

Пряма мова: "Ще два мешканці області підхопили коронавірус. Вони – з Дніпра та Кривого Рогу. Загалом в області маємо 14 випадків захворювання. Серед гарних новин – дві людини вже одужали. Решта – під пильним наглядом лікарів".

Деталі: За словами голови ОДА, завершило лікування подружжя, яке першим в області отримало позитивний тест на коронавірус. Чоловіка виписали з лікарні минулого тижня. А зараз і його дружина отримала результат повторного тесту, який підтвердив, що вона – здорова.

Бондаренко зазначив, що 3 квітня область отримала додатково 10 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19.  

В області також визначили 18 госпітальних баз, які першими прийматимуть хворих на коронавірус.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: 

  • Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областькоронавірусCovid-2019
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