На Дніпропетровщині зафіксували ще 2 випадки COVID-19
У Дніпропетровській області зафіксували ще два випадки коронавірусу, таким чином кількість інфікованих у регіоні зросла до 14, двоє людей уже подолали недугу.
Джерело: сайт Дніпропетровської обладміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра Бондаренка
Пряма мова: "Ще два мешканці області підхопили коронавірус. Вони – з Дніпра та Кривого Рогу. Загалом в області маємо 14 випадків захворювання. Серед гарних новин – дві людини вже одужали. Решта – під пильним наглядом лікарів".
Деталі: За словами голови ОДА, завершило лікування подружжя, яке першим в області отримало позитивний тест на коронавірус. Чоловіка виписали з лікарні минулого тижня. А зараз і його дружина отримала результат повторного тесту, який підтвердив, що вона – здорова.
Бондаренко зазначив, що 3 квітня область отримала додатково 10 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19.
В області також визначили 18 госпітальних баз, які першими прийматимуть хворих на коронавірус.
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Передісторія:
- Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.