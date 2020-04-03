Через коронавірус у Росії відклали референдум про "путінські" зміни до конституції

Центральна виборча комісія Росії перенесла через коронавірус всі виборчі кампанії і вибори у регіонах, а також референдуми, які були призначені в Росії у найближчі кілька місяців.

Джерело: голова ЦВК РФ Елла Памфілова

Пряма мова: "З урахуванням поточної ситуації в країні і з метою забезпечення здоров’я і безпеки громадян вважаємо за необхідне відкласти всі вибори і референдуми, які були призначені або планувалися в найближчі місяці, – аж до поліпшення епідеміологічної обстановки в країні".

Деталі: Як пишуть російські ЗМІ, всього через епідемію будуть перенесені 94 виборчі кампанії, в тому числі голосування з приводу "путінських" змін до конституції Росії.

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