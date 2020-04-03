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Коронавірус у Британії: кількість померлих і нових хворих продовжує зростати

П'ятниця, 3 квітня 2020, 17:33

У Великій Британії від коронавірусу за останню добу померли 684 людини, загальна кількість загиблих зараз становить 3605.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Щоденна кількість смертей від коронавірусу продовжує зростати, днем раніше було зафіксовано 569 летальних випадків.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу за добу зросла на 4450, що на 210 більше, ніж вчора. Кількість нових випадків також зростає кілька днів поспіль.

Загалом з початку епідемії підтверджено 38 168 випадків захворювання.

Станом на 9 годину ранку 3 березня тест на коронавірус в країні здали 173 784 осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Останній вже вийшов з семиденного карантину.

Читайте також: Борис із вірусом: як Британія із хворим прем'єром змінила стратегію протидії епідемії.

Теми: Велика Британіякоронавірус
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