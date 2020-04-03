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У п’ятницю бойовики сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, без втрат

П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:05
У п’ятницю бойовики сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, без втрат

Упродовж 3 квітня збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь.

Джерело: пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Для обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Вогонь вівся по позиціях ОС біля Павлополя, Красногорівки, Опитного, Новотошківського, Новозванівки та Оріхового.

Як зазначається у повідомленні, підрозділи Об’єднаних сил відповіли прицільним вогнем по окупаційним військам та зберегли контроль над ситуацією. Втрати противника уточнюються.

Дослівно: "Сьогодні, 03 квітня, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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