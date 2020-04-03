На "Українській правді" йде онлайн-інтерв’ю Гончарука

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 19:34

Українська правда проведе у Facebook "карантинне" онлайн-інтерв’ю з колишнім прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Джерело: facebook-сторінка видання

Деталі: Бесіда почнеться у п’ятницю, о 19:00. Українська правда запрошує усіх бажаючих приєднуватися. Ставте свої питання у коментарях.

Нагадаємо:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.

На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.

Гончарук також став жертвою "зливу". У мережу виклали аудіозаписи нібито з його наради. На одній з них голос, схожий на прем'єра, визнає, що не компетентний в економічних питаннях. Також каже, що у президента Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".

Гончарук заявив, що подав президенту заяву про відставку. Пізніше Офіс президента оприлюднив відео, на якому Зеленський розмовляє з Гончаруком і погоджується "дати йому другий шанс".

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Українська правда
Теми: Гончарук Кабінет міністрів


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