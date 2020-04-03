У лікарні на Херсонщині родичам видали тіло померлої від коронавірусу – поліція

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 19:19

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо працівників районної лікарні на Херсонщині, які видали родичам для поховання тіло померлої, не дочекавшись результатів тесту на COVID-19.

Джерело: повідомлення на сайті обласної поліції

Дослівно: "На Херсонщині працівники районної лікарні допустили порушення норм і правил запобігання інфекційним хворобам. Не дочекавшись результатів зробленого лабораторного дослідження на коронавірус, вони видали для поховання тіло померлої пацієнтки її родичам. Пізніше тест виявив у жінки хворобу COVID-19".

Деталі: Як встановили правоохоронці, в Олешківську центральну районну лікарню була госпіталізована 68-річна пацієнтка з попереднім діагнозом "пневмонія". У неї відібрали матеріали для тесту на коронавірус. Пацієнтка померла.

Працівники лікарні 1 квітня видали рідним для поховання тіло жінки, не отримавши остаточних результатів тестування. В результаті діагноз коронавірусної хвороби у жінки підтвердився, а тіло було поховане без дотримання вимог безпеки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" Кримінального кодексу. Винним може загрожувати до 3-х років позбавлення волі.

Нині поліцейські та працівники інших служб встановлюють коло осіб, які контактували з жінкою та були присутні на її похованні. Їх перевірять на коронавірус і відправлять на самоізоляцію за місцем проживання.

Українська правда
Теми: коронавірус Херсонська область медицина кримінал


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