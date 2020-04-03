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У Франції ув’язнили 18-річного хлопця за порушення карантину

П'ятниця, 3 квітня 2020, 19:30

У Франції 18-річного громадянина засудили до 3 місяців ув’язнення після четвертого порушення карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

У Греноблі 18-річного хлопця засудили до 3 місяців ув’язнення після четвертого поспіль порушення карантинних обмежень.

Перед цим у вівторок, 1 квітня, його засудили до двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслету – за третє порушення.

Проте вже наступного дня хлопця впіймали за кермом авто. Він спробував уникнути перевірки і втекти від поліції, що закінчилося для нього легким ДТП і затриманням. Водійських прав у нього не було.

Після цього прокуратура винесла жорсткіше рішення – про три місяці позбавлення волі – з огляду на те, що правопорушення були рецидивними та пов’язаними між собою.

Водночас, Міністерство юстиції Франції намагається зменшити кількість людей у в’язницях, щоб попередити розповсюдження коронавірусу у тюрмах. Зокрема, планувалося звільнити 5 тисяч в’язнів, чиї терміни ув’язнення майже закінчилися.

Нагадаємо, з 17 березня Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому. Виходити з дому без поважних причин – тих, що не включені до переліку – заборонено.

23 березня країна посилила обмеження, заборонивши пробіжки на відстань в радіусі більш ніж 1 кілометр від місця проживання заборонені. Виходити на вулицю з метою фізичної активності більше, ніж на годину, не можна. Займатись цими активностями дозволено один раз на день.

Порушення карантину карається штрафом у розмірі 135 євро, 1500 євро у разі "рецидиву" протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів – 3700 євро або до 6 місяців ув’язнення.

За два тижні карантину французька поліція виписала 359 тисяч штрафів за порушення обмежень. 

Наразі у Франції понад 26 тисяч людей госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби. За останню добу кількість загиблих зросла одразу на 1335 – через включення до підрахунку смертей літніх людей у так званих "будинках відпочинку", які раніше не потрапляли у статистику. Таким чином, загальна кількість померлих від коронавірусу становить 5387 осіб. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціяв'язницякоронавірускарантин
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