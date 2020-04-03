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Все бачу та чую: Зеленський відповів медикам щодо коронавірусу

П'ятниця, 3 квітня 2020, 20:17
Все бачу та чую: Зеленський відповів медикам щодо коронавірусу

Президент Володимир Зеленський відповів українським лікарям, які звертаються до нього у соціальних мережах через проблеми з коронавірусом.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним.

Медики Дубна звернули увагу на те, що лікарів "швидкої" не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров’я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було вирішено".

Деталі: Також Зеленський зазначив, що Одеський обласний медичний центр наразі не приймає пацієнтів з підозрою на коронавірус та лікування хворих, хоча в майбутньому це планується. Туди вже направили респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників обіцяють посилити.

У Запоріжжі робітники екстреної допомоги поскаржилися, що їх не включили до списку, які отримують грошову надбавку через COVID-19. Наразі це питання вирішили – у четвер МОЗ видав відповідний указ.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: 

  • Станом на 3 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 014 673 випадки зараження коронавірусом, 210 335 осіб одужали та 52 973 померли від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкарантинкоронавірусмедицинаМОЗ
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