Все бачу та чую: Зеленський відповів медикам щодо коронавірусу

Президент Володимир Зеленський відповів українським лікарям, які звертаються до нього у соціальних мережах через проблеми з коронавірусом.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним.

Медики Дубна звернули увагу на те, що лікарів "швидкої" не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров’я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було вирішено".

Деталі: Також Зеленський зазначив, що Одеський обласний медичний центр наразі не приймає пацієнтів з підозрою на коронавірус та лікування хворих, хоча в майбутньому це планується. Туди вже направили респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників обіцяють посилити.

У Запоріжжі робітники екстреної допомоги поскаржилися, що їх не включили до списку, які отримують грошову надбавку через COVID-19. Наразі це питання вирішили – у четвер МОЗ видав відповідний указ.

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