Міністр оборони пояснив, чому на двір приватного будинку впала ракета

Міністр оборони Андрій Таран стверджує, що причиною падіння зенітної ракети на подвір’я приватної садиби на Львівщині 2 квітня стала застарілість та несправність боєприпасу.

Джерело: повідомлення на сайті Міноборони

Пряма мова: "Під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК). Одна з таких ракет впала у двір. Ніхто не постраждав, жодних руйнувань не відбулося".

Деталі: Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередніми результатами розслідування, найбільш вірогідною причиною цього інциденту стала технічна несправність ракети, виробленої ще у 1985 році.

Міністр уточнив, що минулого року ракета була перевірена та визнана придатною для використання, але далася взнаки застарілість бортової апаратури.

За його словами, він призупинив стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи усіх ракет даної серії.

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