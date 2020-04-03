Затримали працівника СБУ, який "кришував" грошовий потік в ОРДЛО

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 21:51

Державне бюро розслідувань і прокуратура затримали співробітника СБУ Волині, який підозрюється у сприянні фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі.

Джерело: повідомлення на сайті ДБР

Деталі: Йдеться про старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах управління Служби безпеки України у Волинській області.

Його з спільником затримали "за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України)".

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовим на лінії розмежування хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки в ОРДЛО.

3 квітня після надання чергової частини хабаря в сумі 28 тис. грн підполковника СБУ та його спільника затримали.

У них вилучили 6 млн 400 тис. російських рублів, які вони намагались передати через лінію розмежування на окуповану територію Донецької області.

Затриманим загрожує від 10 до 12 років в’язниці.

Українська правда
Теми: СБУ кримінал ОРДЛО гроші


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