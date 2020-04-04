Від COVID-19 померли майже 60 тисяч осіб

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Субота, 4 квітня 2020, 05:10

У всьому світі від коронавірусної хвороби померла 59 131 людина, вилікувались – 225 942 особи. Загалом із початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 097 909 випадків зараження.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Водночас у США підтвердили 276,9 випадків інфікувань. В Італії та Іспанії виявили по 120 тисяч хворих. У Німеччині діагностували понад 91 тисячу заражень, у Китаї – 82,5 тисяч, у Франції – 65,2 тисяч, в Ірані – 53,1 тисяч, у Великій Британії – 38,6 тисяч, у Туреччині – 20,9 тисяч. 

Найбільше жертв зареєстрували в Італії – 14,6 тисяч. За нею слідує Іспанія, там 11,1 тисяч смертей. Крім того, у Франції – 6,5 тисяч смертей, у Великій Британії – 3,6 тисяч, в Ірані – 3,3 тисяч. 

Лідером за кількістю осіб, що одужали залишається Китай – 76 760 людей. Також близько 30 тисяч вилікувались в Іспанії, 24,5 тисяч в Німеччині, майже 20 тисяч в Італії. В Ірані подолали хворобу близько 18 тисяч, у Франції – 14,1 тисяч, у  США – 9,7 тисяч. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус


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