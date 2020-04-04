Трамп звільнив розвідника, який розглядав скаргу після розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона, який розглядав скаргу викривача після розмови Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: Associated Press

Деталі: Про це лідер Штатів повідомив розвідувальний комітет Сенату у п'ятницю 3 квітня.

У листі, що знаходиться у розпорядженні AP, йдеться, що Трамп вважає "надзвичайно важливою" можливість довіряти чиновникам, що виконують обов’язки генеральних інспекторів і це "більше не стосується цього (Аткінсона – УП) генерального інспектора".

Аткінсон був першим, хто проінформував Конгрес про анонімну скаргу викривача у минулому році, у якій йшлося про тиск Трамп на Зеленського щодо справи Джо Байдена.

Саме ця скарга стала приводом для розслідування та справи імпічменту.

Що передувало: Радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який свідчив у розслідуванні імпічменту президента Дональда Трампа, звільнили з Білого дому.

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