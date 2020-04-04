Трамп звільнив розвідника, який розглядав скаргу після розмови із Зеленським

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Субота, 4 квітня 2020, 06:19

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона, який розглядав скаргу викривача після розмови Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: Associated Press

Деталі: Про це лідер Штатів повідомив розвідувальний комітет Сенату у п'ятницю 3 квітня.

У листі, що знаходиться у розпорядженні AP,  йдеться, що Трамп вважає "надзвичайно важливою" можливість довіряти чиновникам, що виконують обов’язки генеральних інспекторів і це "більше не стосується цього (Аткінсона – УП) генерального інспектора". 

Аткінсон був першим, хто проінформував Конгрес про анонімну скаргу викривача у минулому році, у якій йшлося про тиск Трамп на Зеленського щодо справи Джо Байдена. 

Саме ця скарга стала приводом для розслідування та справи імпічменту. 

Що передувало: Радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який свідчив у розслідуванні імпічменту президента Дональда Трампа, звільнили з Білого дому.

Знати більше: Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США

Передісторія:

  • У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
  • 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
  • Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту – зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

Українська правда
Теми: Трамп імпічмент Зеленський


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