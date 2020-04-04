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Трамп звільнив розвідника, який розглядав скаргу після розмови із Зеленським

Субота, 4 квітня 2020, 06:19
Трамп звільнив розвідника, який розглядав скаргу після розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора розвідувального співтовариства Майкла Аткінсона, який розглядав скаргу викривача після розмови Трампа із українським колегою Володимиром Зеленським.

Джерело: Associated Press

Деталі: Про це лідер Штатів повідомив розвідувальний комітет Сенату у п'ятницю 3 квітня.

У листі, що знаходиться у розпорядженні AP,  йдеться, що Трамп вважає "надзвичайно важливою" можливість довіряти чиновникам, що виконують обов’язки генеральних інспекторів і це "більше не стосується цього (Аткінсона – УП) генерального інспектора". 

Аткінсон був першим, хто проінформував Конгрес про анонімну скаргу викривача у минулому році, у якій йшлося про тиск Трамп на Зеленського щодо справи Джо Байдена. 

Саме ця скарга стала приводом для розслідування та справи імпічменту. 

Що передувало: Радника із національної безпеки підполковника Александра Віндмана, який свідчив у розслідуванні імпічменту президента Дональда Трампа, звільнили з Білого дому.

Знати більше: Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США

Передісторія:

  • У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
  • 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
  • Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту – зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

Українська правда

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Теми: ТрампімпічментЗеленський
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