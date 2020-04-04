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Коронавірус у США: 1480 померлих за добу, понад 35 тисяч нових випадків

Субота, 4 квітня 2020, 11:37
Коронавірус у США: 1480 померлих за добу, понад 35 тисяч нових випадків

У Сполучених Штатах від коронавірусу померли 7159 людей, протягом останньої доби зареєстрували 1480 смертей.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив Університет Джона Хопкінса.

Протягом останньої доби був зафіксований найбільший приріст смертельних випадків у США від початку епідемії.

Це також найбільша кількість померлих протягом доби, ніж була досі зафіксована у будь-якій країні світу.

У США за останню добу також було зареєстровано понад 35 000 нових випадків захворювання на COVID-19, в результаті чого загальна кількість офіційно підтверджених випадків захворювання в країні складає 278 458.

Сполучені Штати на сьогоднішній день є країною з найвищим числом підтверджених випадків захворювання – на них припадає чверть заражень у світі.

Епіцентр американської епідемії знаходиться в Нью-Йорку. Тільки в місті зареєстровано понад 1867 випадків смерті.

З початку епідемії вилікувалися 9897 пацієнтів.

Нагадаємо, влада Берліна звинуватили США в конфіскації тисяч захисних масок, за які німецька сторона вже заплатила, назвавши це "актом сучасного піратства".

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАкоронавірус
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