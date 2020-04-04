Україні обіцяють потепління до +15 і вище

Найближчими днями в Україні очікується підвищення температури до +15...+17, у західних областях до +19 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 5 квітня очікується тепло до +16 на півдні, до +17 на Закарпатті. В інших регіонах вдень +10...+14, вночі -2...+1, на півдні +2...+4, на Одещині до +6 градусів.

6 квітня вдень у центральних, південних та західних областях до +14...+16, на сході +10...+13, вночі переважно -1...+2, на півдні до 5 градусів тепла.

У вівторок, 7 квітня, на крайньому заході повітря прогріється до +19 вдень, у центрі та на півдні +13...+17, на сході до +13. Вночі на заході місцями до -3, на решті території -1...+2, на півдні до +5.