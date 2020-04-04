У Кличка сказали, в яких аптеках можна знайти маски та антисептики

3190 переглядів
Субота, 4 квітня 2020, 16:17

Одноразові та багаторазові маски, дезинфікуючі засоби та рукавички у вільному доступі є в аптеках КП "Фармація". 

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Деталі: Поворозник нагадав, що з 6 квітня в Україні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом, зокрема, заборонено перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. 

Пряма мова Поворозника: "У вільному доступі можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Загалом, наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тисяч масок, запаси яких постійно оновлюються.

Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички". 

"За прогнозами головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім.

Правила використання масок:

✓ Перед тим, як надягти маску, обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.
Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот, без зазорів між обличчям і маскою.

✓ Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом. Як тільки маска стає трохи вологою, замініть її на нову. Не використовуйте одноразові маски повторно. 

✓ Знімати маску теж треба правильно - тримаючись за гумку ззаду (не торкаючись до передньої частини маски). Як тільки зняли, одразу ж викиньте маску в контейнер для відходів, що закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом". 

Знати більше: 

Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Що передувало: 

2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантинуНові почнуть діяти з 6 квітня.

Українська правда
Теми: карантин коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кличко вірить, що коронавірус у Києві можна побороти за 2 тижні 4 квітня 2020, 16:18
Кабмін наполягає, що надвір треба виходити в масці 4 квітня 2020, 15:05
Пасажири з Катару виселилися з обсервації після негативних тестів 4 квітня 2020, 14:34
Усі новини
Головні новини
Кабмін наполягає, що надвір треба виходити в масці
4 квітня. No time to die: В Україні більше тисячі хворих, Іспанія наздоганяє Італію, в Еквадорі тіла лишають просто на вулицях
Помер ексміністр, науковець Іван Вакарчук
На самоізоляції здоровим можна виходити з дому двічі на тиждень – Ляшко
Усі новини
дослідження

Половина українців обмежили вихід з дому під час карантину

здоров'я

COVID-19 може передатися під час сексу. Розповідаємо, як бути здоровим і задоволеним водночас