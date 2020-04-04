У Кличка сказали, в яких аптеках можна знайти маски та антисептики

Одноразові та багаторазові маски, дезинфікуючі засоби та рукавички у вільному доступі є в аптеках КП "Фармація".

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Деталі: Поворозник нагадав, що з 6 квітня в Україні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом, зокрема, заборонено перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора.

Пряма мова Поворозника: "У вільному доступі можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Загалом, наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тисяч масок, запаси яких постійно оновлюються.

Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички".

"За прогнозами головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім.

Правила використання масок:

✓ Перед тим, як надягти маску, обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.

Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот, без зазорів між обличчям і маскою.

✓ Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом. Як тільки маска стає трохи вологою, замініть її на нову. Не використовуйте одноразові маски повторно.

✓ Знімати маску теж треба правильно - тримаючись за гумку ззаду (не торкаючись до передньої частини маски). Як тільки зняли, одразу ж викиньте маску в контейнер для відходів, що закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом".

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