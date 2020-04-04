Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кличка сказали, в яких аптеках можна знайти маски та антисептики

Субота, 4 квітня 2020, 16:17
У Кличка сказали, в яких аптеках можна знайти маски та антисептики

Одноразові та багаторазові маски, дезинфікуючі засоби та рукавички у вільному доступі є в аптеках КП "Фармація". 

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Деталі: Поворозник нагадав, що з 6 квітня в Україні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом, зокрема, заборонено перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. 

Пряма мова Поворозника: "У вільному доступі можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Загалом, наразі в аптечній мережі у наявності близько 70 тисяч масок, запаси яких постійно оновлюються.

Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички". 

"За прогнозами головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і в цей же час стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім.

Правила використання масок:

✓ Перед тим, як надягти маску, обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом.
Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот, без зазорів між обличчям і маскою.

✓ Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом. Як тільки маска стає трохи вологою, замініть її на нову. Не використовуйте одноразові маски повторно. 

✓ Знімати маску теж треба правильно - тримаючись за гумку ззаду (не торкаючись до передньої частини маски). Як тільки зняли, одразу ж викиньте маску в контейнер для відходів, що закривається; обробіть руки спиртовмісним засобом або вимийте їх з милом". 

Знати більше: 

Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Що передувало: 

2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантинуНові почнуть діяти з 6 квітня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: