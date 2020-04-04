У Британії знижується кількість нових випадків захворювання на коронавірус

У Великій Британії від коронавірусу за останню добу померли 708 людей загальна кількість загиблих зараз становить 4313.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Щоденна кількість смертей від коронавірусу продовжує зростати, днем раніше було зафіксовано 684 летальних випадки, а два дні тому - 569.

Водночас, кількість нових підтверджених випадків зменшилася до 3735 випадків, тоді як днем раніше було 4450.

Нові випадки зростали приблизно на 20% на день до минулих вихідних. За останній тиждень це зростання сповільнилося до приблизно 10% на день.

Загалом з початку епідемії підтверджено 41 903 випадки захворювання.

Станом на 9 годину ранку 4 квітня тест на коронавірус в країні здали понад 183 тисячі осіб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вчора заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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