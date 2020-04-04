Формування РФ обстріляли селище на Донеччині, поранено мешканку

276 переглядів
Субота, 4 квітня 2020, 18:44

Внаслідок обстрілу житлового сектора селища Верхньоторецького на Донеччині поранено місцеву мешканку.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 4 квітня, близько 17.00, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту неподалік лінії розмежування.

Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецького, який значно віддалений від позицій Об’єднаних сил.

В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку".

Деталі: Жінку доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК та цивільно-військового співробітництва ОС. Обставини з’ясовуються.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донецька область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил 4 квітня 2020, 07:16
На Донбасі поранено трьох військових  – ООС 2 квітня 2020, 07:16
На Донбасі загинув 22-річний військовий офіцер 1 квітня 2020, 12:11
Усі новини
Головні новини
У Кличка сказали, в яких аптеках можна знайти маски та антисептики
Кабмін наполягає, що надвір треба виходити в масці
4 квітня. No time to die: В Україні більше тисячі хворих, Іспанія наздоганяє Італію, в Еквадорі тіла лишають просто на вулицях
Помер ексміністр, науковець Іван Вакарчук
Усі новини
поради

7 правил, які допоможуть розмежувати будні та вихідні в період карантину

соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають