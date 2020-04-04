Формування РФ обстріляли селище на Донеччині, поранено мешканку

Внаслідок обстрілу житлового сектора селища Верхньоторецького на Донеччині поранено місцеву мешканку.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні, 4 квітня, близько 17.00, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту неподалік лінії розмежування.

Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецького, який значно віддалений від позицій Об’єднаних сил.

В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку".

Деталі: Жінку доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК та цивільно-військового співробітництва ОС. Обставини з’ясовуються.