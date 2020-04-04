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ООС: 7 обстрілів, без втрат

Субота, 4 квітня 2020, 18:58
ООС: 7 обстрілів, без втрат

З початку доби 4 квітня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Із семи зафіксованих обстрілів три – із використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил. Так, зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти вели вогонь по оборонцях Широкиного, великокаліберні кулемети ворог також застосував проти захисників Славного і Водяного.

Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ тричі вдалися до мінометних обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Поблизу Оріхового ворог з напрямку Золотого-5 випустив по українських опорних пунктах дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем. Міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін противник також застосував для обстрілу околиць Новотошківського.

Позиції Об’єднаних сил в районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські військові у відповідь відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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