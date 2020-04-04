"АрселорМіттал" пояснив, як на карантині видавав спецперепустки 21 тисячі працівників

В адміністрації "АрселорМіттал Кривий Ріг" пояснили, чому в умовах карантину сотні працівників підприємства були змушені очікувати у черзі для отримання спецперепусток для проїзду у транспорті.

Джерело: офіційний коментар компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Дослівно: "Адміністрація отримала спецпропуски ввечері 3 квітня. Згідно із загальними правилами, видача спецперепусток повинна здійснюватися індивідуально в руки кожному, передача документа третім особам заборонена.

Підприємство виявилося в обставинах, коли до 6 квітня необхідно передати працівникам 21 тисячу спецперепусток. Було прийнято рішення видавати спе.цпропуска централізовано в службі "Єдиного вікна" підприємства 4 і 5 квітня з 8:00 і до 19:00.

Видача спецперепусток була розпочата о 7:40. Через 40 хвилин всі присутні їх отримали і розійшлися, звільнивши площу (перед адміністрацією - ред.). Подальшу видачу бланків організували по цехам, щоб уникнути скупчення персоналу.

Працівники "АрселорМіттал Кривий Ріг" і дочірніх підприємств з 12:00 4 квітня отримують спецпропуски у своїх керівників в цехах. Завтра ця процедура буде продовжена в цехах ".

Що передувало:

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що у Кривому Розі тисячі працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг" стоять у черзі за спецперепустками для проїзду у громадському транспорті.

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що у Кривому Розі за порушення правил карантину "складено адмінпротокол стосовно посадовця одного з підприємств міста".

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