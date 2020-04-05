У США вже понад 300 тисяч заражень COVID-19

У США 21 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 305 820 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу в США на коронавірус захворіло понад 31 000 людей.

Загалом у світі з 1 192 028 випадків захворювання 245 981 особа одужала та 64 316 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 305 820 випадки зараження, в Іспанії – 124 870, в Італії – 124 632, в Німеччині – 95 640, Франції – 90 842, Ірані – 55 749.

У Китаї, де пік епідемії минув, зафіксовано 82 549 випадки зараження COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.

25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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