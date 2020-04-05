У США вже понад 300 тисяч заражень COVID-19

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Неділя, 5 квітня 2020, 01:22

У США 21 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 305 820 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу в США на коронавірус захворіло понад 31 000 людей.

Загалом у світі з 1 192 028 випадків захворювання 245 981 особа одужала та 64 316 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Наразі у США зафіксували 305 820 випадки зараження, в Іспанії – 124 870, в Італії – 124 632, в Німеччині – 95 640, Франції – 90 842, Ірані – 55 749. 

У Китаї, де пік епідемії минув, зафіксовано 82 549 випадки зараження COVID-19. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
  • 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
  • Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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Теми: США коронавірус


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