Трамп про скаргу викривача щодо імпічменту: в корні невірно щодо мого спілкування з Зеленським 

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Неділя, 5 квітня 2020, 06:19

Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" скаргу співробітника американських спецслужб щодо тиску президента США на Україну.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Це була фейкова доповідь викривача, це було фейком. Це було в корні невірно щодо мого спілкування з Президентом України".

Знати більше: Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США

Передісторія:

  • У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
  • 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
  • Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту – зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

Теми: США Трамп


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