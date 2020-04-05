Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" скаргу співробітника американських спецслужб щодо тиску президента США на Україну.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Це була фейкова доповідь викривача, це було фейком. Це було цілком невірно щодо мого спілкування з Президентом України".

Знати більше: Імпічмент, який виграв Трамп: чому "українська криза" лише підсилила президента США

Передісторія: