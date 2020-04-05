Трамп про скаргу викривача щодо імпічменту: в корні невірно щодо мого спілкування з Зеленським
Президент США Дональд Трамп назвав "фейком" скаргу співробітника американських спецслужб щодо тиску президента США на Україну.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова: "Це була фейкова доповідь викривача, це було фейком. Це було в корні невірно щодо мого спілкування з Президентом України".
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Передісторія:
- У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
- 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидали зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
- Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту – зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.