Головні новини суботи і ночі: випадків COVID-19 вже 1,2 мільйона, пожежа у Чорнобильській зоні

Діагностованих випадків COVID-19 вже 1,2 мільйона, у Зоні відчуження сталася лісова пожежа на площі 20 га – новини, які були актуальні 4 квітня.

Про пожежу

4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Про коронавірус

У всьому світі від коронавірусної хвороби померло 64 653 людини, вилікувались – 246 457 особи. Загалом із початку спалаху COVID-19 підтвердили 1 202 236 випадків зараження.

Про телеграм-канал "Української правди"

А ми продовжуємо агітувати вас за те, щоб ви підписались на наш телеграм-канал "УП. Кляті питання" 3-5 постів на день. Тільки важливі новини на актуальні теми. Пояснюємо складні речі простою мовою. І, найголовніше, з жартами на межі!

Про інші важливі новини

Людям, які проходять лікування від COVID-19 на дому, буде заборонено виходити надвір взагалі, а людям, які перебувають на самоізоляції – дозволено не частіше двох разів на тиждень.

За відсутності жорсткіших карантинних заходів пік захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні може розпочатися вже з 14 квітня.

Пряма мова головного санітарного лікаря Віктора Ляшко: "Якщо ми не будемо вживати жорсткіших обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік захворюваності вже починаючи з 14-15 квітня".

При в'їзді до Києва водії та пасажири транспортних засобів проходитимуть обов'язкову термометрію.

У Києві заборонено ходити без респіратора або захисної маски, в тому числі, по вулицях і прибудинкових територіях.