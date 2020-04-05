Формування РФ 14 разів обстріляли українські позиції — ООС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 4 квітня противник застосовував міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Сім обстрілів з боку окупаційних військ зафіксували українські підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Усі випадки порушень російсько-окупаційними військами Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь вчора зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом противник здійснив тут сім обстрілів.

Дослівно: "Зазначимо, що, окрім позицій Об’єднаних сил, окупанти 4 квітня зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли також житловий сектор селища Верхньоторецьке. В результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка.

Враховуючи реальну і значну небезпеку, на яку окупанти своїми злочинним діями наражають українських громадян, військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

За даними розвідки, 4 квітня наші воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного – поранили. Також українські військовослужбовці учора прицільним вогнем знищили ворожі безпілотний літальний апарат та станковий протитанковий гранатомет".

Деталі: Вночі 5 квітня російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли українські.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на COVID-19 серед особового складу ОС не зафіксовано.