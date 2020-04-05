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Лісову пожежу у зоні ЧАЕС ще ліквідовують

Неділя, 5 квітня 2020, 08:58
Лісову пожежу у зоні ЧАЕС ще ліквідовують

Ліквідація лісової пожежі у зоні ЧАЕС триває.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окреми х осередків. Радіаційний фон у межах норми". 

О 8:40літак АН-32 ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження для гасіння пожежі.

З початку робіт авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води у кількості 50 тонн". 

Що передувало: 

Інформація про лісову пожежу у зоні відчуження поблизу с.Володимирівка на площі 20 га надійшла вдень 4 квітня. Станом на 20:00 верхової пожежі не спостерігалося. 

За даними ДСНС, гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційнийним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильпожежаДСНС
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