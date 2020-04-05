Лісову пожежу у зоні ЧАЕС ще ліквідовують

Ліквідація лісової пожежі у зоні ЧАЕС триває.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окреми х осередків. Радіаційний фон у межах норми".

О 8:40літак АН-32 ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження для гасіння пожежі.

З початку робіт авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води у кількості 50 тонн".

Що передувало:

Інформація про лісову пожежу у зоні відчуження поблизу с.Володимирівка на площі 20 га надійшла вдень 4 квітня. Станом на 20:00 верхової пожежі не спостерігалося.

За даними ДСНС, гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційнийним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає.