Лісову пожежу у зоні ЧАЕС ще ліквідовують
Ліквідація лісової пожежі у зоні ЧАЕС триває.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окреми х осередків. Радіаційний фон у межах норми".
О 8:40літак АН-32 ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження для гасіння пожежі.
З початку робіт авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води у кількості 50 тонн".
Що передувало:
Інформація про лісову пожежу у зоні відчуження поблизу с.Володимирівка на площі 20 га надійшла вдень 4 квітня. Станом на 20:00 верхової пожежі не спостерігалося.
За даними ДСНС, гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційнийним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає.