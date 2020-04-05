У Британії можуть заборонити вправи на свіжому повітрі

382 перегляди
Неділя, 5 квітня 2020, 14:13

У Британії можуть заборонити вправи на свіжому повітрі, якщо люди ігноруватимуть правила перебування вдома і соціального дистанціювання.

Про це попередив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За його словами, якщо люди і далі нехтуватимуть правилами, то уряду "доведеться вжити заходів".

"Якщо ви не хочете, щоб нам довелося заборонити вправи всіх форм поза вашим власним будинком, то ви повинні слідувати правилам" – сказав Хенкок.

За його словами, засмагати не дозволяється і "абсолютно неймовірно", що люди все ще залишають свої будинки, коли в цьому немає необхідності.

Він сказав, що терміни зняття обмежень будуть залежати від того, як люди будуть поводитися, заявивши, що "чим більше людей залишиться вдома, тим менше вірус буде поширюватися".

Нагадаємо, у Великій Британії від коронавірусу за останню добу померли 708 людей загальна кількість загиблих зараз становить 4313.

Читайте також Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні

Теми: Велика Британія коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Британії знижується кількість нових випадків захворювання на коронавірус 4 квітня 2020, 18:42
Королева Британії звернеться до нації – вчетверте за 68 років правління 3 квітня 2020, 20:58
Принц Чарльз записав відеозвернення після свого одужання від коронавірусу 1 квітня 2020, 16:46
Усі новини
Головні новини
5 квітня. No time to die: В Італії хвороба відступає, в Індії вірус у трущобах, Трамп хоче послабити карантин на Великдень
Пожежа на Хрещатику: Без електрики були Нацбанк, Український дім і ТРЦ
У Києві можуть заборонити навіть рух приватних авто – Кличко
5 районів Києва і 80 будинків без зв'язку і електрики через пожежу на Хрещатику
Усі новини
Освіта

ЗНО з англійської мови: онлайн-підготовка, аналіз завдань та поради від репетиторів

поради

Як не зруйнувати родину під час карантину?