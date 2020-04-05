У Британії можуть заборонити вправи на свіжому повітрі
У Британії можуть заборонити вправи на свіжому повітрі, якщо люди ігноруватимуть правила перебування вдома і соціального дистанціювання.
Про це попередив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
За його словами, якщо люди і далі нехтуватимуть правилами, то уряду "доведеться вжити заходів".
"Якщо ви не хочете, щоб нам довелося заборонити вправи всіх форм поза вашим власним будинком, то ви повинні слідувати правилам" – сказав Хенкок.
За його словами, засмагати не дозволяється і "абсолютно неймовірно", що люди все ще залишають свої будинки, коли в цьому немає необхідності.
Він сказав, що терміни зняття обмежень будуть залежати від того, як люди будуть поводитися, заявивши, що "чим більше людей залишиться вдома, тим менше вірус буде поширюватися".
Нагадаємо, у Великій Британії від коронавірусу за останню добу померли 708 людей загальна кількість загиблих зараз становить 4313.
Читайте також Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні