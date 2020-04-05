У ЗСУ на ізоляції через коронавірус перебуває більше 100 осіб

119 переглядів
Неділя, 5 квітня 2020, 14:37

У Збройних Силах України на ізоляції, в тому числі самоізоляції, у зв'язку з поширенням коронавірусу, перебуває 114 осіб.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "На 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 28 осіб".

Передісторія:

  • 2 квітня у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус - у лікарки Хмельницького військового госпіталю.
  • Згодом у ЗСУ повідомили про другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у військовослужбовця з Києва. 
  • 4 квітня у Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - також у військовослужбовця Київського гарнізону.

Українська правда
Теми: коронавірус Збройні сили


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чи дійсно потрібен надзвичайний стан для боротьби з COVID-2019? 5 квітня 2020, 14:30
У Британії можуть заборонити вправи на свіжому повітрі 5 квітня 2020, 14:13
5 квітня. No time to die: В Італії хвороба відступає, в Індії вірус у трущобах, Трамп хоче послабити карантин на Великдень 5 квітня 2020, 13:22
Усі новини
Головні новини
5 квітня. No time to die: В Італії хвороба відступає, в Індії вірус у трущобах, Трамп хоче послабити карантин на Великдень
Пожежа на Хрещатику: Без електрики були Нацбанк, Український дім і ТРЦ
У Києві можуть заборонити навіть рух приватних авто – Кличко
5 районів Києва і 80 будинків без зв'язку і електрики через пожежу на Хрещатику
Усі новини
комікси

На передовій: сувора реальність лікарів під час пандемії коронавірусу

поради

7 правил, які допоможуть розмежувати будні та вихідні в період карантину