У ЗСУ на ізоляції через коронавірус перебуває більше 100 осіб
У Збройних Силах України на ізоляції, в тому числі самоізоляції, у зв'язку з поширенням коронавірусу, перебуває 114 осіб.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "На 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 28 осіб".
Передісторія:
- 2 квітня у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус - у лікарки Хмельницького військового госпіталю.
- Згодом у ЗСУ повідомили про другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у військовослужбовця з Києва.
- 4 квітня у Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - також у військовослужбовця Київського гарнізону.