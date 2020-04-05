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У ЗСУ на ізоляції через коронавірус перебуває більше 100 осіб

Неділя, 5 квітня 2020, 14:37
У ЗСУ на ізоляції через коронавірус перебуває більше 100 осіб

У Збройних Силах України на ізоляції, в тому числі самоізоляції, у зв'язку з поширенням коронавірусу, перебуває 114 осіб.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "На 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 28 осіб".

Передісторія:

  • 2 квітня у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус - у лікарки Хмельницького військового госпіталю.
  • Згодом у ЗСУ повідомили про другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у військовослужбовця з Києва. 
  • 4 квітня у Збройних Силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - також у військовослужбовця Київського гарнізону.

Українська правда

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Теми: коронавірусЗбройні сили
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