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Прем'єр Іспанії закликав до нового плану Маршалла для Європи

Неділя, 5 квітня 2020, 15:29
Прем'єр Іспанії закликав до нового плану Маршалла для Європи

Прем'єрміністр Іспанії Педро Санчес закликав ЄС розробити нову версію плану Маршалла, щоб стимулювати відновлення європейської економіки після коронавірусної кризи.

Про це він написав у своїй статті у The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Європа переживає найглибшу кризу з часів Другої світової війни. Наші люди вмирають або борються за своє життя в лікарнях, охоплених пандемією, яка є найбільшою загрозою для наших систем охорони здоров'я з часів грипу 1918 року" - заявив Санчес.

"Європа зараз знаходиться в стані війни з ворогом зовсім іншого роду, ніж ті війни, яких нам вдалося уникнути за останні 70 років: війна з невидимим ворогом, який загрожує самому майбутньому європейського проєкту" – наголосив прем'єр Іспанії.

Санчес, чиї дружина, мати і тесть отримали позитивний результат на вірус, високо оцінив вже оголошені ініціативи ЄС, але сказав, що вони все ще недостатні.

"Європа повинна створити військову економіку і почати опір і відновлення економіки", - сказав він. - "Для цього ми повинні мобілізувати значні ресурси за допомогою плану, який слід назвати новим планом Маршалла. Це вимагає підтримки з боку всіх держав-членів ЄС".

План Маршалла, названий на честь американського держсекретаря, був планом уряду США в кінці Другої світової війни з надання допомоги європейському континенту, щоб допомогти йому оговтатися від економічного, матеріального і психологічного збитку, завданого  війною.

"Настав час проявити солідарність: створити новий механізм гарантування взаємного боргу, налагодити спільну закупівлю необхідного медичного обладнання, розробити скоординовану стратегію кібербезпеки і розробити надзвичайний план для забезпечення швидкого і енергійного відновлення континенту" - вважає Санчес.

Теми: ІспаніяЄСкоронавірус
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