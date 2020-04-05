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У Німеччині число інфікованих перевищило 90 тисяч, темпи зараження спадають

Неділя, 5 квітня 2020, 16:58
У Німеччині число інфікованих перевищило 90 тисяч, темпи зараження спадають

У Німеччині третій день поспіль спостерігається спадання темпів росту числа заражень коронавірусом.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом останньої доби в Німеччині зареєстрували 5936 нових випадків зараження коронавірусом. Недільні цифри дещо менші за суботні, коли в країні зафіксували 6082 нові зараження.

Загалом по Німеччині кількість заражень коронавірусом станом на неділю складає 91714.

Кількість смертей від коронавірусної хвороби зросла на 184 до 1342.

Натомість, за даними американського Університету Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, станом на 14.32 неділі у Німеччині зареєстровано 95558 випадків коронавірусу, померли 1462 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
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