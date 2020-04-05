За добу у Києві сталося 42 пожежі: горіла трава і сміття

За останню добу в Києві зафіксовано 42 пожежі, під час яких не загинула і не травмувалась жодна особа.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на Управління з питань цивільного захисту

Дослівно: "Зокрема, підрозділи ГУ ДСНС України у м. Києві виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах:

- у Подільському районі на відкритій території горів трав’яний настил та сухе гілля на площі 2 Га;

- у Голосіївському районі на відкритій місцевості горів трав'яний настил на площі 1000 кв. м;

- у Деснянському районі на відкритій території горів трав’яний настил на площі 2 Га;

- у Святошинському районі на відкритій місцевості горів очерет на площі 1 Га;

- у Деснянському районі на відкритій місцевості горів трав’яний настил на площі 300 кв. м;

- у Подільському районі на відкритій місцевості горіло сміття та дерева на прощі 150 кв. м;

- у Шевченківському районі на відкритій місцевості горів трав’яний настил на площі 50 кв. м;

- у Дарницькому районі горів трав’яний настил та гумові покришки на площі 130 кв. м;

- у Солом’яському районі на відкритій місцевості горів трав’яний настил на площі 300 кв. м;

- у Деснянському районі на відкритій території горів трав’яний настил, дерева та побутове сміття на площі 1000 кв. м;

- у Дарницькому районі біля озера Прірва горів трав’яний настил та очерет на площі 400 кв. м;

- в Оболонському районі на відкритій території горів трав'яний настил та дерева на площі 800 кв. м;

- у Голосіївському районі на відкритій місцевості горів трав'яний настил на площі 30 кв. м;

- у Деснянському районі на відкритій території горів трав’яний настил та дерева на площі 30 кв. м;

- на території Дніпровського лісового господарства окремими осередками горів трав’яний настил, дерева, кущі та очерет на площі 4 Га;

- у Голосіївському районі на відкритій місцевості горів трав’яний настил та чагарники на площі 900 кв. м;

- у Голосіївському районі на відкритій території горів трав'яний настил та очерет на площі 1 Га;

- у Голосіївському районі на відкритій місцевості горів трав'яний настил на площі 400 кв. м;

- в Оболонському районі на відкритій території горів трав'яний настил на площі 40 кв. м.

Зокрема, вогнеборці 14 разів виїжджали на тушіння сміття на відкритій території та у металевих контейнерах".

Деталі: Повідомляється, що за період із 23 березня до 4 квітня вогнеборці ГУ ДСНС України у м. Києві 131 раз виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах Києва, загальна площа яких більше 41 га.

Причиною загоряння, більшості випадків, є людський фактор: підпал сміття, трав'яного настилу та паління листя.

За останню добу у Київський області зафіксована 121 пожежа загальною площею 166 га. Також досі не вдалося ліквідувати горіння торфяників. Зокрема, в Іванківському районі у с. Соснівка залишається горіння на площі 0,1 га; у смт. Бородянка залишається горіння на площі 0,35 га; у Києво-Святошинському районі у с.Ходосівка залишається горіння на площі 0,02 га.

У Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення триває ліквідація лісової пожежі на площі 10 га.

Що передувало: 4 квітня у КМДА з посиланням на дані лабораторії "Київської служби порятунку" та ДСНС повідомили, що перевищення продуктів горіння на всій території Києва виявлено через велику кількість пожеж в екосистемах столиці та Київської області.