Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Забруднення повітря у Києві зашкалює, подекуди надто небезпечно

Неділя, 5 квітня 2020, 17:55
Забруднення повітря у Києві зашкалює, подекуди надто небезпечно

У Києві показники забруднення повітря перевищують безпечні норми.

Джерело: онлайн-сервіси моніторинга якості повітря, Українська правда 

Деталі: За даними низки сервісів, у Києві фіксується перевищення показників AQI (загальний індекс якості повітря) та PM 2.5 (наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю). 

За даними сервісу AirVisual, переважну кількість днів за останній місяць (з 7 березня до 5 квітня) повітря у Києві було переважно "поганим", "нездоровим", а подекуди "дуже нездоровим".

У період з 7 до 11 березня показники AQI коливалися від 54 до 123 од., з 16 до 21 березня - від 52 до 121, з 25 до 30 березня - від 74 до 154 од, з 1 до 5 квітня - від 57 до 153 од.

У ці дати наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю (індекс PM 2.5) також перевищує нормальні показники.

 
показник aqi з 7 березня до 5 квітня 
 
показник aqi з вечора 3 квітня до ранку 5 квітня 

 

 
показник РМ 2,5 за період з 7 березня до 5 квітня 
ПОКАЗНИК PM 2.5 З ВЕЧОРА 3 КВІТНЯ ДО РАНКУ 5 КВІТНЯ 
ПОКАЗНИК PM 2.5 З ВЕЧОРА 3 КВІТНЯ ДО РАНКУ 5 КВІТНЯ 
 
Стан забруднення повітря у районах Києва та прилеглих територіях вранці 5 квітня 

У деяких районах Києва вранці 5 квітня показники AQI та РМ 2.5 сягнули небезпечних.

 

 
показник AQI вранці 5 квітня становив 271 од.
 
показник РМ 2,5 вранці 5 квітня сягнув 220,9 од.

За прогнозами ресурсу AQICN, що відстежує забруднення повітря в реальному часі, найближчими днями у деяких районах Києва також очікується перевищення допустимих показників.

 
Вранці 7 квітня подекуди у Києві індекс AQI коливатиметься від 130 до 151 од. 

Telegram-бот "Індекс якості повітря" станом на ранок 5 квітня звітував про перевищені показники забруднення у більшості районів Києва, ідентифікуючи стан повітря як небезпечний та радячи залишатися у приміщенні.

Зокрема, на Теремках було зафіксовано показник у 152 од, на Подолі - 158, на Солом'янці 175. За кілька годин показники знизилися, зокрема на Подолі та Оболоні - до 82 од., на Теремках - до 47.

Варто зазначити, що один з проектів міської ініціативи Kyiv Smart City "air.kyivsmartcity.com", який почав роботу у травні 2019 року, з січня 2020 року перебуває на "технічній перерві з метою покращення роботи платформи". На сторінці ресурсу повідомляється, що автори "опрацьовують нову систему датчиків якості повітря". Перезапуск платформи версії 2.0 планувався з 1 квітня 2020 року.

Довідково:

За даними ВООЗ, середньодобовий рівень PM 2.5 у повітрі не має перевищувати 25 мкг/м.куб. Більш дрібні і легкі частинки PM 2.5 практично не осідають і становлять найбільший ризик для здоров'я людини, оскільки проникають у легені і чинять негативний вплив на життєво важливі внутрішні органи.

Показник AQI вважається  нормальним у межах від 0 до 50 од, більш високі показники є небезпечними для здоров'я людини. Так, за показників від 101 до 150 од. діти та дорослі, що хворіють респіраторними захворюваннями, наприклад, на астму, мають обмежувати тривале перебування на свіжому повітрі, а за показників від 151 до 200 і вище наслідки для здоров'я можуть відчути усі, на вразливих соціальних групах такий стан повітря позначиться більш суттєво, перебування на свіжому повітрі має бути обмежено.

 

Що передувало: 

Раніше у ДСНС повідомили, що забрудення повітря у Києві пов'язано із антициклоном, високим тиском, слабким вітром та підвищенням температури у приземному шарі, що триватиме у найближчі кілька днів. 

За даними ЦГО, станом на 3 квітня у повітрі Києва спостерігалося перевищення завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту. 

4 березня у КМДА з посиланням на дані лабораторії "Київської служби порятунку" та ДСНС повідомили, що перевищення продуктів горіння на всій території Києва виявлено через велику кількість пожеж в екосистемах столиці та Київської області.

Наталія Нечай, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київекологіяздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
Усі новини...
Реклама: