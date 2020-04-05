Забруднення повітря у Києві зашкалює, подекуди надто небезпечно

У Києві показники забруднення повітря перевищують безпечні норми.

Джерело: онлайн-сервіси моніторинга якості повітря, Українська правда

Деталі: За даними низки сервісів, у Києві фіксується перевищення показників AQI (загальний індекс якості повітря) та PM 2.5 (наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю).

За даними сервісу AirVisual, переважну кількість днів за останній місяць (з 7 березня до 5 квітня) повітря у Києві було переважно "поганим", "нездоровим", а подекуди "дуже нездоровим".

У період з 7 до 11 березня показники AQI коливалися від 54 до 123 од., з 16 до 21 березня - від 52 до 121, з 25 до 30 березня - від 74 до 154 од, з 1 до 5 квітня - від 57 до 153 од.

У ці дати наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю (індекс PM 2.5) також перевищує нормальні показники.

показник aqi з 7 березня до 5 квітня

показник aqi з вечора 3 квітня до ранку 5 квітня

показник РМ 2,5 за період з 7 березня до 5 квітня ПОКАЗНИК PM 2.5 З ВЕЧОРА 3 КВІТНЯ ДО РАНКУ 5 КВІТНЯ

Стан забруднення повітря у районах Києва та прилеглих територіях вранці 5 квітня

У деяких районах Києва вранці 5 квітня показники AQI та РМ 2.5 сягнули небезпечних.

показник AQI вранці 5 квітня становив 271 од. показник РМ 2,5 вранці 5 квітня сягнув 220,9 од.

За прогнозами ресурсу AQICN, що відстежує забруднення повітря в реальному часі, найближчими днями у деяких районах Києва також очікується перевищення допустимих показників.

Вранці 7 квітня подекуди у Києві індекс AQI коливатиметься від 130 до 151 од.

Telegram-бот "Індекс якості повітря" станом на ранок 5 квітня звітував про перевищені показники забруднення у більшості районів Києва, ідентифікуючи стан повітря як небезпечний та радячи залишатися у приміщенні.

Зокрема, на Теремках було зафіксовано показник у 152 од, на Подолі - 158, на Солом'янці 175. За кілька годин показники знизилися, зокрема на Подолі та Оболоні - до 82 од., на Теремках - до 47.

Варто зазначити, що один з проектів міської ініціативи Kyiv Smart City "air.kyivsmartcity.com", який почав роботу у травні 2019 року, з січня 2020 року перебуває на "технічній перерві з метою покращення роботи платформи". На сторінці ресурсу повідомляється, що автори "опрацьовують нову систему датчиків якості повітря". Перезапуск платформи версії 2.0 планувався з 1 квітня 2020 року.

Довідково:

За даними ВООЗ, середньодобовий рівень PM 2.5 у повітрі не має перевищувати 25 мкг/м.куб. Більш дрібні і легкі частинки PM 2.5 практично не осідають і становлять найбільший ризик для здоров'я людини, оскільки проникають у легені і чинять негативний вплив на життєво важливі внутрішні органи.

Показник AQI вважається нормальним у межах від 0 до 50 од, більш високі показники є небезпечними для здоров'я людини. Так, за показників від 101 до 150 од. діти та дорослі, що хворіють респіраторними захворюваннями, наприклад, на астму, мають обмежувати тривале перебування на свіжому повітрі, а за показників від 151 до 200 і вище наслідки для здоров'я можуть відчути усі, на вразливих соціальних групах такий стан повітря позначиться більш суттєво, перебування на свіжому повітрі має бути обмежено.

Що передувало:

Раніше у ДСНС повідомили, що забрудення повітря у Києві пов'язано із антициклоном, високим тиском, слабким вітром та підвищенням температури у приземному шарі, що триватиме у найближчі кілька днів.

За даними ЦГО, станом на 3 квітня у повітрі Києва спостерігалося перевищення завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту.

4 березня у КМДА з посиланням на дані лабораторії "Київської служби порятунку" та ДСНС повідомили, що перевищення продуктів горіння на всій території Києва виявлено через велику кількість пожеж в екосистемах столиці та Київської області.