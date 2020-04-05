У Британії кількість померлих від коронавірусу наблизилась до 5 тисяч

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Неділя, 5 квітня 2020, 18:17

У Великій Британії від коронавірусної хвороби померли вже 4934 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протягом останньої доби у Британії від коронавірусу померла 621 людина. Це дещо менше, ніж вчора, коли повідомлялося про 708 смертей.

Загальна кількість людей, які заразилися коронавірусом, у Британії зросла до 47806. При цьому 5903 заразилися протягом останньої доби, що значно більше ніж кількість заражених в суботу – 3735.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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Теми: Велика Британія коронавірус


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