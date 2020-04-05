На трасі Київ-Чоп зупиняли рух через підпал трави

У неділю біля Рівного на трасі Київ-Чоп тимчасово перекривали рух через польову пожежу, від якої йшло значне задимлення.

Джерело: Укравтодор

Укравтодор

Дослівно: "Через паліїв сухої трави біля Рівного зупинявся рух по М-06".

"Складність полягала в тому, що було декілька осередків загорань на значній відстані одне від одного, а також надзвичайно сильне задимлення та пориви вітру, що роздмухували вогонь на більшу площу.

Через густий дим існувала загроза для водіїв транспортних засобів, що проїжджали неподалік пожежі. Тому у першу чергу вогнеборці гасили загоряння на узбіччі дороги, а працівники патрульної поліції з метою недопущення ДТП тимчасово перекрили рух.

Існувала також загроза поширення вогню на житловий сектор району Нового Двору. Майже дві з половиною години знадобилось, щоб повністю приборкати вогонь".

Деталі: Укравтодор нагадав, що підпал сухої трави чи сміття є адміністративним порушенням та карається законом. А втручання в діяльність транспортної інфраструктури, та перекриття доріг – кримінально карані діяння.

Служба автомобільних доріг у Рівненській області ініціює розслідування вчинених злочинів.