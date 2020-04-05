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На Київщині найбільше випадків коронавірусу в Обухівському районі

Неділя, 5 квітня 2020, 21:31
На Київщині найбільше випадків коронавірусу в Обухівському районі

Найбільше випадків коронавірусу в Київській області зафіксовано в Обухівському та Києво-Святошинському районах.

Джерело: Київська ОДА

Деталі: За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на ранок 5 квітня офіційно підтверджено 88 випадків захворювання на коронавірус.

Як зазначає ОДА, серед них 5 дітей (3 з смт Козин; 1 з с. Лісники; 1 – м. Бориспіль).

Із усіх випадків захворювання 30 виявлено в Обухівському районі (смт Козин, с. Романків, м. Українка, м. Обухів) і 19 – у Києво-Святошинському (м. Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка, с. Крюківщина, с. Свято-Петрівське).

Крім того, 7 хворих зафіксували в м. Бориспіль, 5 – у м. Буча, по 4 – у містах Вишгород і Біла Церква, по 3 – у Броварах та Ірпені, по 2 – у Васильківському (с. Рославичі) та Миронівському (с. Маслівка) районах.

По одному хворому виявлено в м. Фастів, смт Ворзель, м. Гостомель, с. Коцюбинське; с. Гнідин Бориспільського району, с. Фурси Білоцерківського району, с. Зазим'є Броварського району, смт Ставище Ставищенського району та с. Мостище Макарівського району.

З них на стаціонарному лікуванні перебуває 32 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) – 56. 

Одужало в області 4 людей: дівчина 21 рік з м. Бровари, чоловік 51 рік з м. Біла Церква, жінка 34 роки з с. Дмитрівка Києво-Святошинського р-ну, жінка 60 років з м. Обухів. Померло –  5, в т.ч. жінка 56 років з м. Фастів.

Підозру на зараження мають 367 осіб. Найбільше у Києво-Святошинському (80) та в Обухівському (60) районах. 

Встановлено медичне спостереження за 1066 контактними особами.

Що передувало: Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Київська областькоронавірус
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