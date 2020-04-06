Прем'єр-міністр Великобританії потрапив до лікарні

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Понеділок, 6 квітня 2020, 01:02

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого раніше діагностували COVID-19, госпіталізований для проведення аналізів.

Джерело: Financial Times

Деталі: Спікер глави уряду зазначив, що лікар Джонсона "рекомендував госпіталізацію для проведення тестів в рамках запобіжного заходу".

Що було раніше: 

27 березня у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

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Нагадаємо:

  • У Великій Британії станом на 6 квітня зафіксовано 48 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 4943 випадків - летальні. 229 осіб одужали.

  • 22 березня британського міністра закордонних справ Домініка Рааба призначили "вцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його головні помічники захворіють на коронавірус.

  • 25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19. 

Теми: Велика Британія коронавірус


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