Прем'єр-міністр Великобританії потрапив до лікарні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого раніше діагностували COVID-19, госпіталізований для проведення аналізів.

Джерело: Financial Times

Деталі: Спікер глави уряду зазначив, що лікар Джонсона "рекомендував госпіталізацію для проведення тестів в рамках запобіжного заходу".

Що було раніше:

27 березня у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

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Нагадаємо:

У Великій Британії станом на 6 квітня зафіксовано 48 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 4943 випадків - летальні. 229 осіб одужали.