Прем'єр-міністр Великобританії потрапив до лікарні
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, у якого раніше діагностували COVID-19, госпіталізований для проведення аналізів.
Джерело: Financial Times
Деталі: Спікер глави уряду зазначив, що лікар Джонсона "рекомендував госпіталізацію для проведення тестів в рамках запобіжного заходу".
Що було раніше:
27 березня у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.
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Нагадаємо:
- У Великій Британії станом на 6 квітня зафіксовано 48 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 4943 випадків - летальні. 229 осіб одужали.
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22 березня британського міністра закордонних справ Домініка Рааба призначили "вцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його головні помічники захворіють на коронавірус.
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25 березня у Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хворобу COVID 19.