У Німеччині вже понад 100 тисяч заражень COVID-19
У Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 100 024 випадків COVID-19.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За останню добу у Німеччині на коронавірус захворіло понад 4 000 людей.
Загалом у світі з 1 270 069 випадків захворювання 259 810 осіб одужало та 69 309 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі у США зафіксували 335 524 випадки зараження, в Іспанії – 131 646, в Італії – 128 948, в Німеччині – 100 024, Франції – 93 759 , Ірані – 58 226 .
У Китаї, де пік епідемії минув, зафіксовано 82 602 випадки зараження COVID-19.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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