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Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона

Понеділок, 6 квітня 2020, 05:44
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона

Президент США Дональд Трамп відреагував на госпіталізацію прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Джерело: брифінг Трампа

Пряма мова: "Я хочу передати найщиріші побажання від нашої нації прем'єр-міністру Борису Джонсону, який веде свою особисту боротьбу з вірусом. Всі американці моляться за нього, він мій друг і великий джентльмен. Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре".

Що було раніше: Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон госпіталізований через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

Нагадаємо:

  • Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампВелика БританіяСШАкоронавірус
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