Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона

Президент США Дональд Трамп відреагував на госпіталізацію прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Джерело: брифінг Трампа

Пряма мова: "Я хочу передати найщиріші побажання від нашої нації прем'єр-міністру Борису Джонсону, який веде свою особисту боротьбу з вірусом. Всі американці моляться за нього, він мій друг і великий джентльмен. Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре".

Що було раніше: Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон госпіталізований через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv