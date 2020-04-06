Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини неділі і ночі: Лавра закрилася на карантин, забруднення повітря у Києві зашкалює

Понеділок, 6 квітня 2020, 08:00

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) закрилася на карантин, у Києві показники забруднення повітря перевищують безпечні норми – новини, які були актуальні 5 квітня.

Про карантин 

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) до закінчення національного карантину звершуватиме богослужіння у закритому режимі.

За даними УП, у суботу настоятель Лаври Павло пройшов тест на коронавірус, результати якого очікують в понеділок.

Про повітря в столиці

За даними низки сервісів, у Києві фіксується перевищення показників AQI (загальний індекс якості повітря) та PM 2.5 (наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю). 

За даними сервісу AirVisual, переважну кількість днів за останній місяць (з 7 березня до 5 квітня) повітря у Києві було переважно "поганим", "нездоровим", а подекуди "дуже нездоровим".

У період з 7 до 11 березня показники AQI коливалися від 54 до 123 од., з 16 до 21 березня - від 52 до 121, з 25 до 30 березня - від 74 до 154 од, з 1 до 5 квітня - від 57 до 153 од.

У ці дати наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю (індекс PM 2.5) також перевищує нормальні показники.

Про телеграм-канал "Української правди"

А ми продовжуємо агітувати вас за те, щоб ви підписались на наш телеграм-канал "УП. Кляті питання" 3-5 постів на день. Тільки важливі новини на актуальні теми. Пояснюємо складні речі простою мовою. І, найголовніше, з жартами на межі!

Про інші важливі новини

Мер Києва Віталій Кличко допускає, що в разі погіршення епідемічної ситуації в Києві можуть заборонити рух приватного транспорту.

МВФ готовий задіяти весь свій резервний фонд для допомоги країнам

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон госпіталізований через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
Усі новини...
Реклама: