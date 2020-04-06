Головні новини неділі і ночі: Лавра закрилася на карантин, забруднення повітря у Києві зашкалює

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) закрилася на карантин, у Києві показники забруднення повітря перевищують безпечні норми – новини, які були актуальні 5 квітня.

Про карантин

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) до закінчення національного карантину звершуватиме богослужіння у закритому режимі.

За даними УП, у суботу настоятель Лаври Павло пройшов тест на коронавірус, результати якого очікують в понеділок.

Про повітря в столиці

За даними низки сервісів, у Києві фіксується перевищення показників AQI (загальний індекс якості повітря) та PM 2.5 (наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю).

За даними сервісу AirVisual, переважну кількість днів за останній місяць (з 7 березня до 5 квітня) повітря у Києві було переважно "поганим", "нездоровим", а подекуди "дуже нездоровим".

У період з 7 до 11 березня показники AQI коливалися від 54 до 123 од., з 16 до 21 березня - від 52 до 121, з 25 до 30 березня - від 74 до 154 од, з 1 до 5 квітня - від 57 до 153 од.

У ці дати наявність у повітрі зважених частинок, дрібного пилу та аерозолю (індекс PM 2.5) також перевищує нормальні показники.

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