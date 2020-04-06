Головлікар Шотландії пішла у відставку через порушення карантину

Головний лікар Шотландії пішла у відставку після двох поїздок до свого другого будинку, що заборонено правилами карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Доктор Кетрін Колдервуд вибачилася за свої дії і спочатку заявила, що має намір продовжувати виконувати свою роль на посаді.

Її підтримала перший міністр Нікола Стерджен, яка сказала, що Колдервуд зробила помилку, але повинні залишитися на своїй роботі.

Але пізніше в неділю Колдервуд опублікувала заяву, в якій повідомила про свою відставку.

Вона сказала, що зробила це після того, як знову поговорила з першим міністром, і погодилася з нею, що зосередження на її порушення може відвернути увагу від відповідних заходів на пандемію.

Раніше Колдервуд отримала попередження від поліції через порушення правил ізоляції після того, як в місцевих ЗМІ опублікували фотографії, зроблені в суботу, коли лікар з родиною відвідали свій другий будинок, розташований більше ніж за годину їзди автомобілем від її будинку в Единбурзі.

Раніше Колдервуд закликала громадськість залишатися вдома, щоб врятувати життя і захистити систему охорони здоров’я.