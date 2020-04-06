Перший випадок смерті від COVID-19 на Донеччині: не стало 84-річного дідуся

На Донеччині – перший летальний випадок від ускладнень внаслідок коронавірусу Sars CoV2 .

Джерело: керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 була підтверджена лабораторно.

Зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб".

Деталі: Голова ОДА висловив співчуття рідним та близьким покійного.

Станом на 9 ранку 6 квітня у Донецькій області було відомо про 9 випадків захворювання на COVID-19, один із них летальний.

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