Перший випадок смерті від COVID-19 на Донеччині: не стало 84-річного дідуся

2280 переглядів
Понеділок, 6 квітня 2020, 10:49

На Донеччині – перший летальний випадок від ускладнень внаслідок коронавірусу Sars CoV2 .

Джерело: керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 була підтверджена лабораторно.

Зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб".

Деталі: Голова ОДА висловив співчуття рідним та близьким покійного.

Станом на 9 ранку 6 квітня у Донецькій області було відомо про 9 випадків захворювання на COVID-19, один із них летальний.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Донецька область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
104-річна італійка стала найстаршою людиною в світі, яка поборола коронавірус 6 квітня 2020, 11:08
Головлікар Шотландії пішла у відставку через порушення карантину 6 квітня 2020, 10:38
Карантин в окупованому Криму продовжили до кінця квітня 6 квітня 2020, 10:37
Усі новини
Головні новини
Помер священник, який хворів на COVID-19 на Тернопільщині
Уже 1319 людей захворіли на COVID-19 в Україні, 38 людей померли
Нові правила діють: маски й документи – для виходу, людям старше 60-ти – ізоляція
У тигра в зоопарку Нью-Йорка знайшли коронавірус
Усі новини
здоров'я

Овуляція це... Симптоми, як визначити, вирахувати та які є тести на овуляцію

Лайфхаки

Як зробити дошку-мрій, яка працює