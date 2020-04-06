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На Закарпатті перша смерть від COVID-19

Понеділок, 6 квітня 2020, 11:02
На Закарпатті перша смерть від COVID-19

У Закарпатській області померла жінка, якій встановили діагноз COVID-19, вона перебувала у тяжкому стані на штучній вентиляції легень.

Джерело: в.о. голови Закарпатській ОДА Олексій Гетманенко у Facebook, пресслужба ОДА

Дослівно: "На Закарпатті станом на 9:00 6 квітня одна особа, із встановленим діагнозом COVID-19, померла.

Двоє хворих з встановленим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19 знаходяться у тяжкому стані".

Деталі: В ОДА відзначили, що померла жінка. Вона перебувала у тяжкому стані на штучній вентиляції легень.

Крім того перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат.

Наразі у 35 закарпатців, методом ПЛР, підтверджено діагноз коронавірусної інфекції.

Водночас, за інформацією Центру громадського здоров'я, наразі на Закарпатті не фіксували смертей серед хворих на COVID-19, проте ЦГЗ повідомляє про 35 підтверджених випадків захворювання в області.

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттякоронавірусCovid-2019
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