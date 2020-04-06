В ЗСУ розповіли, скільки військових хворіють на коронавірус

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Понеділок, 6 квітня 2020, 11:42

Станом на ранок понеділка в Збройних силах України підтверджено 3 випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: командування Медичних сил збройних сил України

Дослівно: "На 07.00 6 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 99 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 28 осіб".

Деталі: Військові медики зазначають, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни і не наражати себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

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Передісторія: 

  • Станом на 2 квітня у ЗСУ виявили перший випадок захворювання на коронавірус - у лікарки Хмельницького військового госпіталю.
  • Згодом у ЗСУ повідомили про другий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у військовослужбовця Київського гарнізону.
  • Про третій випадок стало відомо 4 квітня. 

Українська правда
Теми: коронавірус армія


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