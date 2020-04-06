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Карантин: Молоді українці стали частіше готувати і дивитися фільми

Понеділок, 6 квітня 2020, 14:50
Карантин: Молоді українці стали частіше готувати і дивитися фільми

Під час карантину молоді українці стали частіше готувати їжу, дивитися фільми та займатися спортом.

Джерело: результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 квітня

Дослівно: "У віковому розрізі представники наймолодшої вікової категорії (18-29 років) частіше інших переглядають фільми, займаються саморозвитком, спортом, власним хобі, спілкуються з друзями та близькими, сплять, їдять, слухають музику, займаються сексом.

Внаслідок карантину готуванням їжі стали частіше займатися не старші люди, а представники наймолодшої та молодої вікових груп (до 40 років). І навіть чоловіки це роблять значно активніше, ніж зазвичай – як це було до карантину". 

 

Деталі: Також відзначається, що представники вікової групи до 40 років частіше за інших говорили, що обмежують прогулянки на свіжому повітрі.

Загалом за період карантину серед опитаних значно зросла частота перегляду новин (майже половина з них стала слідкувати за ним частіше). 

 


Третина опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, прибирати вдома, готувати їжу. 

Близько чверті зазначили, що збільшили час на заняття саморозвитком, спілкування з рідними та близькими, сон, їжу та прослуховування музики. 

 

А кожен п’ятий став частіше займатися своїм хобі, читати книги чи займатися спортом. 

 

При цьому майже половина опитаних вказали, що наразі гуляють значно менше, ніж зазвичай,  близько 40% заявили, що стали менше спілкуватися з друзями, а 20% були змушені обмежити спілкування з рідними, близькими та заняття спортом.

Дослідження проходило 1-2 квітня. Методом інтернет-опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів охопили 1300 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка не більше 4%.  

Що було раніше: 60% українців заявили, що зазнали фінансових збитків внаслідок епідемії коронавірусу.

Також більше половини громадян України повідомили, що майже не мають заощаджень і без роботи їхніх коштів вистачить менше, ніж на місяць життя.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусопитування
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