Коронавірус у Нідерландах: кількість загиблих впала до мінімуму за останній тиждень

За останні 24 години у Нідерландах зареєстрували 101 смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останню добу у Нідерландах повідомили про 101 померлого від коронавірусу, загальна кількість жертв досягла 1867.

Це на 14 менше, ніж напередодні, та суттєво менше від щоденної кількості загиблих від епідемії протягом минулого тижня. Починаючи з 31 березня, найменше смертей зареєстрували вчора, 5 квітня, тоді як 31 березня повідомлялося про рекордні 175 смертей.

Також спостерігається тенденція до зменшення нових випадків госпіталізації. За останні 24 години це – 260 нових пацієнтів, майже стільки ж, як напередодні. Нагадаємо, вчорашній показник госпіталізації - 253 осіб - став найнижчим за останні два тижні. 4 квітня ця цифра складала близько 330, а у попередні декілька днів – 500 і більше.

За останню добу виявили 952 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом. Це один із найменших показників за останній тиждень, які, у більшість днів, перевищували 1000 за добу. Водночас, напередодні зафіксували найбільший за тиждень показник – 1224 нових випадків.

Станом на 6 квітня, загальна кількість заражень у Нідерландах досягла 18 803, у лікарнях перебувають більше 1730 людей.