В Україні серед померлих від коронавірусу переважають жінки

Серед усіх 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook

Дослівно: "Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння".

Деталі: Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

74% – серцево-судинні захворювання;

40% – цукровий діабет;

7,5% – новоутворення;

7,5% – захворювання нирок;

11% – захворювання легень;

4% – ожиріння;

26% – поєднані захворювання.

Відзначається, що усі 38 пацієнтів, які померли, були госпіталізовані.

Із усіх 1319 підтверджених випадків коронавірусу 95 – серед дітей.

На амбулаторному лікуванні перебуває 597 осіб, з них 61 дитина.

Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.

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