В Україні серед померлих від коронавірусу переважають жінки

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Понеділок, 6 квітня 2020, 15:27

Серед усіх 38 померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, в Україні переважають жінки, а частка осіб віком від 50 років складає 87%.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ у Facebook

Дослівно: "Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59, а чоловіків – 60-69 років.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння".

Деталі: Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
74% – серцево-судинні захворювання;
40% – цукровий діабет;
7,5% – новоутворення;
7,5% – захворювання нирок;
11% – захворювання легень;
4% – ожиріння;
26% – поєднані захворювання.

Відзначається, що усі 38 пацієнтів, які померли, були госпіталізовані.    

 

Із усіх 1319 підтверджених випадків коронавірусу 95 – серед дітей.

На амбулаторному лікуванні перебуває 597 осіб, з них 61 дитина.

Особи віком від 30 до 69 років становлять 74% від усіх підтверджених випадків COVID-19.

Знати більше:  Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • Станом на 6 квітня в Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус Україна жертви


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