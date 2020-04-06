З 7 квітня в Україні працюватиме лише 19 пунктів пропуску і лише для авто

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Понеділок, 6 квітня 2020, 16:05

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише на 19 пунктах пропуску.

Джерело: Міністерство інфраструктури

Дослівно: "7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

З врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом". 

 

Деталі: Відзначається, що винятки можуть бути лише щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Що було раніше: Прикордонники прогнозували, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.

Знати більше:

Что было раньше: Пограничники прогнозировали, что на Пасху в страну приедут дополнительно 200 тысяч украинцев.

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД

Предыстория:

  • 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты. 
  • После заявления президента о закрытии границ пассажиропоток через государственную границу возрос, особенно граждан без транспортных средств. Тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.
  • С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы могут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, а про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, і що зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон. 
  • Після цієї заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі – на кордонах утворилися величезні черги. За добу 26 березня прикордонники здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. В Україну з-за кордону повернулися понад 18 тисяч українців.  
  • За даними МЗС, загалом станом на вечір 27 березня 109 тисяч 448 громадян повернулися в Україну.
  • З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці можуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.

Українська правда
Теми: коронавірус кордон


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