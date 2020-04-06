З 7 квітня в Україні працюватиме лише 19 пунктів пропуску і лише для авто

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише на 19 пунктах пропуску.

Джерело: Міністерство інфраструктури

Дослівно: "7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

З врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом".

Деталі: Відзначається, що винятки можуть бути лише щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Що було раніше: Прикордонники прогнозували, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.

Знати більше:

Что было раньше: Пограничники прогнозировали, что на Пасху в страну приедут дополнительно 200 тысяч украинцев.

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Как Украина закрывает границы с 28 марта: объяснение МИД

Предыстория:

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта госграница будет закрыта, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После заявления президента о закрытии границ пассажиропоток через государственную границу возрос, особенно граждан без транспортных средств. Тысячи украинцев образовали очереди на польско-украинской границе, пытаясь покинуть территорию Польши.

С 28 марта Украина полностью прекратила пассажирское авиасообщение. Украинцы могут вернуться из-за границы на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на личном автотранспорте.

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Передісторія: