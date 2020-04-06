Керівна партія Польщі програла в Сеймі голосування щодо президентських виборів

Депутати польського Сейму відмовилися внести до порядку денного питання заочного голосування на президентських виборах, яке просуває керівна партія "Право і справедливість" (ПіС).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

У понеділок Сейм не погодився внести зміни у порядок денний і розглянути проєкт ПіС по заочному голосуванню.

У голосуванні взяли участь 459 депутатів, 228 були за те, щоб Сейм зайнявся проєктом ПіС, ще 228 висловилися проти, а 3 утрималися.

Всі, хто голосував "за", були депутатами фракції керівної партії. Водночас проти проголосувала опозиція і троє членів ПіС. Утрималися також члени фракції ПіС, в тому числі Ярослав Говін, який сьогодні подав у відставку з посади віцепрем'єра через незгоду з наміром влади проводити вибори, попри пандемію коронавірусу.

Опозиція вважає нинішнє голосування першою виграною битвою у війні, яка звершиться перемогою, і наголошує, що проведення виборів в умовах епідемії є божевіллям.

"Це голосування у вкрай небезпечних умовах, в ситуації, коли держава і місцеве самоврядування повинні робити все, щоб боротися з коронавірусом, а не займатися виборами" - сказав голова фракції опозиційної "Громадянської платформи" Борис Будка

"Сьогодні ми не допустили ігор з життям і здоров’ям поляків і показали, що перемога над ПіС є можливою" - додав він.

Варто зазначити, що "Право і справедливість" має більшість у польському Сеймі і досі партії вдавалося забезпечувати необхідну кількість голосів за своїми проєктами.

Минулого тижня ПіС представила проєкт, відповідно до якого відповідно на президентських виборах всі виборці матимуть право голосувати поштою.

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