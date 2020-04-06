Німеччина прийняла 198 важких "коронавірусних" хворих з інших держав ЄС
Від початку пандемії коронавірусу Німеччина прийняла на лікування 198 важкохворих пацієнтів з COVID-19 з інших країн ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online, про це заявив речник міністерства закордонних справ країни.
130 пацієнтів з Франції, 44 пацієнти з Італії та 24 з Нідерландів були доставлені до Німеччини.
За словами речника, станом на сьогодні є домовленість про розподіл ще 58 місць для "коронавірусних" хворих з інших країн Євросоюзу. З яких саме - не уточнюється.
"З італійського боку зараз спостерігається невелике зменшення кількості пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Тому подальші перевезення з Італії до Німеччини поки не плануються", - зазначив він.
Нагадаємо, у Німеччині четвертий день поспіль фіксується спадання темпів росту числа заражень коронавірусом.
У Франції: число померлих перевищило 8 тисяч, кількість смертей у лікарнях спадає.
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