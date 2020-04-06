Оголосили підозру учаснику захоплення корвета "Хмельницький" при окупації Криму

Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування "Рубіж", який брав участь в захопленні штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі.

Джерело: прокуратура АРК

Деталі: Досудове розслідування встановило, що громадянин України був учасником незаконного збройного формування "Добровольча народна дружина "Рубіж".

За даними УП, мова йде про Мельникова Володимира Олександровича

19-20 березня 2014 року він брав участь в облозі і захопленні штабу МВС України у Севастополі. Підозрюваний також брав участь у захопленні протичовнового корвета "Хмельницький", який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російської Федерації.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої

На даний час підозрюваного оголосили в розшук, вживаються заходи для встановлення його місцеперебування.